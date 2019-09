Kabarett mit Frederic Hormuth

Am Freitag, 27. September, eröffnet Frederic Hormuth mit seinem Programm "Bullshit ist kein Dünger" den Kissinger Kabarettherbst. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Rossini-Saal statt. Hormuth eröffnet als "der Buzzer" den Kissinger Kabarettherbst: Wenn er die Bühne betritt, hält er mit seinem roten Notaus-Taster die Maschinerie unseres hochtourigen Alltags an. Karten gibt es in der Tourist-Info, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de . Foto: Sven Klügl