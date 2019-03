Kabarett mit Claudia Bill

Der Zonta-Club Herzogenaurach feiert 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass entstand die Idee einer Gemeinschaftsveranstaltung mit Rotary- und Lions-Club Herzogenaurach. Am Freitag, 17. Mai, heizt Kabarettistin Claudia Bill im Vereinshaus in Herzogenaurach ab 20 Uhr richtig ein. Karten gibt es bei Bücher, Medien & mehr, Ellwanger und W&W Optik sowie Abendkasse, telefonische Reservierung (Herz-Apotheke, 09132/7415959) möglich. Der Erlös geht in ein gemeinsames Projekt zugunsten von "Hilfe für Alleinerziehende". red