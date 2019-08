Kabarett in fränkischer Mundart

Am Donnerstag, 22. August, um 18 Uhr ist der Verein Fränkischer Theatersommer Gast im lauschigen Innenhof des Fränkische-Schweiz-Museums Tüchersfeld. Rainer Dohlus bietet fränkisches Mundartkabarett.

Er schlüpft in die Rolle des Singles, der mit folgendem Motto auf Brautschau geht: "Addrakdiver Middünfziger suchd ..." Gar schwer hat es der Mann im post-emanzipatorischen Zeitalter, wenn er um ein Weib wirbt. Vorbei sind die Zeiten, in denen Mann mit einem PS-Boliden oder einem dicken Geldbeutel bei der holden Weiblichkeit punkten konnte. Nicht einmal ein Doktortitel hilft mehr, denn den hat sie sich durch Fleiß längst selbst erworben. Was tun?

Ist ein Speed-Dating die Methode der Wahl? Oder doch besser das Dating-Portal im Netz? Hilft eine althergebrachte Heiratsanzeige? Fragen über Fragen. Vielleicht liegt das Glück gar in der Ferne? Ist Olga aus Nischni Nowgorod die Rettung vor zu großen Ansprüchen? Oder lässt Mann sich doch besser von der süßen Maylin aus dem Thai-Frauen-Katalog verwöhnen? Zeit, dem Mann im 21. Jahrhundert mit Rat und Tat unter die Arme zu greifen.

Informationen zu diesem und weiteren Stücken des Theatersommers gibt es auf www.theatersommer.de. Karten (16 Euro, ermäßigt 13 Euro) im Vorverkauf sind über die Internetseite des Theatersommers oder unter Telefon 09274/947440 und 0170/7849319 zu bestellen. red