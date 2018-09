Kabarett in der Teufelshöhle

"Laß uns Freunde bleiben" -- so heißt das Programm der Kabarettistin Rena Schwarz am Samstag, 8. September, um 20 Uhr in der Teufelshöhle bei Pottenstein. Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie geht es von der Ursachensuche über Stuhlkreis-Erfahrungen bis zu den Trennungstipps der Kanzlerin. Rena bietet manchmal sehr direkt authentische und skurrile Lösungen an. Karten sind zum Preis von 14 Euro im Vorverkauf im Tourismusbüro Pottenstein, Telefon 09243/70841, E-Mail info@pottenstein.de, erhältlich und werden auch an der Abendkasse hinterlegt. Einlass ab 19.30 Uhr, es besteht freie Platzwahl. Im Konzertsaal der Teufelshöhle herrscht eine konstante Temperatur von zwölf Grad. red