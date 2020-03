Kabarett im Kaufrausch

Der Münchner Kabarettist Helmut Schleich rückt am Samstag, 25. April, in seinem Programm "Kauf, Du Sau!" der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr im Kurtheater statt. Helmut Schleich spricht sein Publikum direkt an: Sie sollen kaufen. Und wenn Sie nichts kaufen, fliegen Sie raus! Denn: Wer nicht flüssig ist, ist überflüssig. Helmut Schleich ist eine Größe in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft. Das Publikum kennt ihn als Gastgeber seiner Polit-Kabarettsendung "SchleichFernsehen", die im Bayerischen Fernsehen und im Ersten läuft, sowie als Kolumnist des satirischen Wochenrückblicks "Angespitzt" im Bayerischen Rundfunk. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Katharina Ziedek