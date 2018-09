Kabarett-Duo kommt nach Kienfeld

Beste Unterhaltung gespickt mit Witz, Charme und so manchem Nadelstich versprechen die Organisatoren für den Auftritt des Duos "Hermann und Hermine" am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Vereinshaus Kienfeld. Bereits zum dritten Mal lädt der örtliche Heimatverein zum Kabarett aufs Dorf ein und hat heuer Gerlinde Heßler und Werner Hofmann aus Karlstadt engagiert, die schon in zahlreichen Fernsehsendungen wie der "Närrischen Weinprobe" und "Fastnacht in Fraken" aufgetreten sind und 2017 mit dem Frankenwürfel ausgezeichnet wurden. Karten zum Preis von 15 Euro sind erhältlich unter Telefon 09552/6249 oder 09552/7379, Einlass ist bei freier Platzwahl ab 18.30 Uhr. Foto: privat