Kabarett bei der Weisachtaler Blasmusik

Die Weisachtaler Blasmusik lädt zu einem Kabarettabend mit der Gruppe " Häisd'n'Däisd vom mee"am Samstag, 15. September, 19.30 Uhr, in den Hartlebsaal in Maroldsweisach ein. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der 900 -Jahr-Feier des Marktes Maroldsweisach statt. Gespielt wird "Aus'm Gröbsten raus - das Beste aus 20 Jahren". Karten können in Maroldsweisach bei der Metzgerei Meyer, dem Getränkemarkt Sagasser und der Gaststätte Hartleb erworben werden, oder auch beim Vorsitzenden der Weisachtaler Blasmusik, Stefan Hofmann, unter Telefonnummer 09532-980035. Im Vorverkauf gibt es die Karten günstiger, teilt Hofmann mit. hw