Mäc Härder ist am morgigen Donnerstag von 21 bis 21.45 Uhr wieder einmal im Bayerischen Fernsehen zu erleben. In der Sendung"Kabarett aus Franken" wird er Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm "Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!" präsentieren. Weitere Gäste sind Christian Springer und Rolf Miller. Live ist der Bamberger Kabarettist am Tag darauf in der Aula der Buttenheimer Schule zu sehen. red