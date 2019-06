KAB Steinberg blickt heuer auf 115 Jahre

Der engagierte KAB-Ortsverband Steinberg blickte im Gasthaus "Zum Frack" auf ein ereignisreiches Jahr zurück. In diesem Jahr begeht man das 115-jährige Jubiläum. Gefeiert wird am 1. September.

Seit 115 Jahren prägt die KAB Steinberg das kirchliche und gesellschaftliche Leben in der Pfarrei mit - und so wird es auch in Zukunft bleiben. Die Weichen dafür hatte der Ortsverband bei seiner Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr gestellt, als bei den turnusmäßigen Neuwahlen erstmals ein Führungstrio gewählt worden war.

"Die Zusammenarbeit klappt sehr gut", freute sich Günter Romig, der zusammen mit Veronika Deuerling und Robert Sesselmann das Leitungsteam bildet. Gleichzeitig räumte der Ansprechpartner ein, dass das Ausscheiden langjähriger Funktionsträger - so Günther Schubert als Kassier und Schriftführer Werner Gareis - wie auch der Seniorenbeauftragten Monika Geiger nicht einfach zu kompensieren sei. Dennoch war auch das Jahresprogramm 2018 erneut gut gefüllt: Die KAB-ler beteiligten sich mit ihrer Fahnenabordnung an Festen und kirchlichen Anlässen. Auch bei den weltlichen Festen war man präsent. Unter der Hauptorganisation von Robert Sesselmann fand Ende September eine Studienfahrt ins Erzgebirge statt, die mit 42 Teilnehmern auf reges Interesse stieß. Hierfür gab es nur positive Rückmeldungen. An der Altkleidersammlung beteiligte man sich ebenso wie an anderen überörtlichen KAB-Aktionen und Veranstaltungen - so beispielsweise am Arbeitnehmergottesdienst mit politischem Frühschoppen am 1. Mai in Friesen sowie am Advents-Nachmittag für Senioren am 4. Dezember in Kronach. Auch eine Adventsfeier, der ein von KAB-Mitgliedern mitgestalteter Gottesdienst vorausging, wurde wieder abgehalten.

Veronika Deuerling berichtete von den Senioren, die an einigen überörtlichen KAB-Angeboten teilnahmen. Schriftführer Alexander Öhring rief noch einmal die Ereignisse des vergangenen Jahres in Erinnerung.

Geistiger Impuls

Pater Waldemar Brysch, Präses des Ortsverbands, hatte eingangs die Versammlung mit einem geistigen Impuls eröffnet. Er zollte dem engagierten Ortsverband ebenso viel Lob wie stellvertretende Kreisvorsitzende Adelheid Kotschenreuther, die auch einen Überblick über die Termine 2019 auf Kreisverbandsebene gab. Aufgrund der diesjährigen Europawahlen nimmt man dabei insbesondere das Thema Europa beziehungsweise die Europäische Union (EU) in den Blick.

Das 115-jährige Jubiläum des Ortsverbands wird am Sonntag, 1. September gefeiert. Angedacht ist ein Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen und Ehrungen. Ob in diesem Jahr eine Fahrt organisiert wird, steht noch nicht fest. Man bemüht sich um einen passenden Termin, der nicht mit anderen örtlichen Veranstaltungen kollidiert.

Eingebettet in die Versammlung war die Ehrung von Günther Schubert für 25-jährige Treue zum Ortsverband. Von 2002 bis 2018 führte er als Kassier die Kassengeschäfte des Ortsverbands. Ebenso lange brachte er sich auch als Fähnrich in der Fahnenabordnung bei zahlreichen weltlichen und kirchlichen Anlässen mit ein. Romig und Kotschenreuther überreichten dem Jubilar eine Urkunde mit einem Dankschreiben des KAB-Bundesverbands mit Anstecknadel. Ebenfalls geehrt worden wären an dem Tag Eberhard Jakob sowie Wolfgang Förtsch für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft. hs