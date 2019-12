KAB-Senioren entfliehen dem Weihnachtstrubel

Der Senioren-Advent der KAB-Kreisverbände Kronach und Lichtenfels/Coburg/Kulmbach war die stille Antwort auf die hektische Weihnachtszeit. Im Pfarrzentrum in Neukenroth stimmten sich viele Gäste auf die schönste Zeit des Jahres ein.

Den Beginn bildet traditionsgemäß ein Rorate-Gottesdienst. Im Anschluss waren alle KAB-Senioren in das winterlich geschmückte Pfarrzentrum in Neukenroth eingeladen. Diakon Mayer und Carol Jakob vom KAB-Kreisverband Kronach sowie Helene Seidel und Dieter Holzknecht vom KAB-Kreisverband Lichtenfels/Coburg/Kulmbach brachten sich mit tiefgehenden Gedanken, Geschichten und Impulsen in das stimmungsvolle Programm ein.

"Irrten nicht auch die hochschwangere Maria und ihr Mann Josef ziellos in Bethlehem umher und suchten verzweifelt nach Geschenken?", fragten die Vier. Und heute? Umfragen bestätigten, dass für viele Menschen die Vorweihnachtszeit die stressigste des Jahres sei.

Die Vier hatten deshalb Tipps parat, um in der Adventshektik möglichst entspannt zu bleiben - so beispielsweise das Aufstellen eines Zeitplans, das Schaffen von Ruhepausen und Freiräumen, der Besuch eines Adventskonzerts oder auch kurze Gebete.

Großer Dank galt abschließend allen Helfern der Feier, dem KAB-Ortsverband Neukenroth für die Gastfreundschaft sowie der Sängerin Silvia Wachter für die musikalische Umrahmung. Den Segen erteilte Diözesanpräses Albert Müller. hs