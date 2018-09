KAB-Senioren auf Wallfahrt

Jedes Jahr am letzten Dienstag im August veranstaltet die KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) in der Erzdiözese Bamberg eine Seniorenwallfahrt. In diesem Jahr stand die Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein in Wemding auf dem Programm.

Aus allen Teilen der Erzdiözese kamen mit vierzehn Bussen fast 700 Wallfahrer zusammen. Vom Treffpunkt aus zog der Wallfahrtszug mit KAB-Präses Dekan Albert Müller singend und betend zur Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein. Angeführt wurde die Wallfahrt von 20 KAB-Bannern und begleitet wurde sie vom Musikverein Wallenfels.

Die Wallfahrtsbasilika birgt viele Kunstschätze und gibt ein Zeugnis vom tiefen Glauben unserer Vorfahren, die den Raum geplant und gestaltet haben. Das Besondere der Wallfahrtsbasilika ist der Brunnen-Altar mit dem Gnadenbild "Unserer Lieben Frau von Wemding - Mutter der Gnade". Zu ihren Füßen fließt frisches Quellwasser aus goldenen Muscheln in vier Schalen nieder. Viele Gläubige benetzen ihre Augen damit und vertrauen auf die Fürsprache der Gottesmutter.

Die KABler aus der Erzdiözese Bamberg füllten die zusätzlich bestuhlte Basilika bis auf den letzten Platz. Als Hauptzelebrant feierte KAB-Präses Dekan Albert Müller mit seinen Senioren aus der Erzdiözese Bamberg einen eindrucksvollen Gottesdienst.

Individuelles Programm

Nach dem Gottesdienst wurden die Teilnehmer im Wallfahrer-Wirtshaus und im Lokal Meerfräulein in Wemding reichlich mit Mittagessen versorgt.

Die offizielle Verabschiedung der Wallfahrer erfolgte durch Präses Albert Müller, der auch den Dank an alle Teilnehmer und Helfer - besonders an Heike Morbach aus dem KAB-Büro für die gute Organisation - aussprach. Nach dem Genuss der schmissigen Klänge vom Musikverein Wallenfels hat jede Busgemeinschaft ihr eigenes Nachmittagsprogramm individuell selbst gestaltet. Udo Scherzer