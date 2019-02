KAB schenkt "Lichter der Hoffnung" für Madagaskar

Am Wochenende startete die Kerzenaktion der KAB. Die Erlöse der "Solidaritäts-Kerze" kommen den Menschen in Madagaskar zugute.

"Licht der Hoffnung für Madagaskar" - unter diesem Motto steht die diesjährige KAB-Kerzenaktion der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) für die Menschen in Madagaskar. Ihren Auftakt fand diese traditionell am Fest "Maria Lichtmess" in der Vorabendmesse am Samstag in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Kronach sowie in den beiden morgendlichen Sonntags-Gottesdiensten in der Klosterkirche. Mit dem Kauf einer solchen Oster-Kerze wird viel Gutes getan. Gleichzeitig ist sie ein Zeichen der Erinnerung an die Auferstehung Jesus Christus. Das Motiv der Kerze 2019 "Wasser des Lebens" erinnert an die Notwendigkeit von Wasser und die Symbolik des Wassers in unserem Glauben: Wasser als Ursprung jeglichen Lebens auf der Erde - "Wasser des Lebens" im biblischen Sinn: "Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben" (Joh 4,14).

Mit dem Erlös aus dem Kerzen-Verkauf unterstützt die KAB als "Weltbewegung christlicher Arbeitnehmer" seit vielen Jahren die Arbeitnehmerbewegung "Iray Aina" in Madagaskar. Seit mehr als 25 Jahren ermöglicht die KAB mit dieser Lichter-Aktion, im Rahmen ihrer Partnerschaft mit den Frauen in Madagaskar, den Ausbau verschiedener Projekte, wie zum Beispiel Schulspeisungen, Jugendbildung, Ausbildungskurse für Frauen sowie den Aufbau von "Reisspeichern". Für Schulspeisungen kochen die Mütter ein warmes Mittagessen für über 500 Kinder - als Anreiz für ärmere Familien, die Kinder länger zur Schule zu schicken. In der Jugendbildung erhalten Jugendliche eine Ausbildung in Landwirtschaft, Umwelt, Kunsthandwerk, Handarbeit, Hygiene, Gesundheit. Sie sind dadurch Multiplikatoren in ihren Dörfern. Frauen werden vor allem in Ackerbau und Viehzucht, Haushalts- und Betriebsführung ausgebildet. Dabei erlernen sie auch den Aufbau von "Reisspeichern" für Rohrreis im "Haus der Bäuerinnen", um zur Zeit der Aussaat noch genügend Saatreis vorrätig zu haben. Durch diese und weitere Maßnahmen werden die Menschen - vor allem aber Frauen - in Madagaskar befähigt, ihr Leben und ihre Gesellschaft vor Ort selbst zu gestalten, die Lebensbedingungen ihrer Familien zu verbessern und dadurch ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Der Preis pro Kerze beträgt 4 Euro. Der Verkauf durch Mitglieder der Kreisvorstandschaft der KAB Kronach-Hof beziehungsweise des Ortsverbands Kronach ist am Wochenende in beiden Kirchen sehr gut angelaufen.

Wer Kerzen kaufen möchte, fragt bitte in den jeweiligen Ortsverbänden nach oder im Kronacher KAB-Büro in der Klosterstr. 17. hs