KAB schafft Klarheit

Das Bildungswerk der KAB Bamberg initiiert am heutigen Mittwoch, 27. Mai, das Webinar "Rechte Verschwörungstheorien um Covid-19". Es findet statt zwischen 19 und 20.30 Uhr. Teilnehmen können alle Interessierten, selbstverständlich auch Nichtmitglieder.

Im Internet und in den sozialen Medien kursieren seit Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Erklärungsansätze und Verschwörungstheorien rund um die Entstehungsgeschichte des Virus sowie den "richtigen" Umgang damit. Das Seminar wendet sich an Interessierte, die mit kruden Theorien rund um Covid-19 konfrontiert sind und sich Handlungsstrategien im Umgang damit aneignen möchten. Es wendet sich auch an Menschen, die rechte und antisemitische Verschwörungstheorien sowie einige der einschlägigen Internetplattformen erkennen und einordnen möchten. Darüber hinaus geht Referentin Birgit Mair auf sogenannte Hygiene-Demos gegen die Corona-Maßnahmen ein, die derzeit bundesweit und auch in Franken stattfinden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Anmeldungen erfolgen umgehend bitte per E-Mail beim Veranstalter: KAB Bildungswerk Bamberg, Telefon 0951/916910.