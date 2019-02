KAB Reckendorf ehrt verdiente Mitglieder

Der KAB Ortsverband Reckendorf lud zur Jahreshauptversammlung ein, bei der Erster Vorsitzender Michael Schwengler 39 Mitglieder begrüßen konnte. Am Bericht von Kassiererin Ursula Dünninger hatten die Kassenprüferinnen Barbara Hofmann und Hannelore Zajonz nichts auszusetzen, weshalb der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Den Rückblick auf das Vereinsgeschehen 2018 gestalteten Silke und Norbert Schleelein. Dieser beinhaltete die großen Termine: Winterwanderung nach Baunach, Palmbuschenbinden mit den Kommunionkindern, Ölbergstunde am Gründonnerstag, Maiandacht am Pavillon, Bildungsabend mit dem Thema "Indien, meine Heimat", Fahrradtour nach Rattelsdorf, Kiliani-Wallfahrt nach Würzburg, 7. Nachtwallfahrt nach Vierzehnheiligen, Binden und Verkaufen von Kräuterbüscheln zu Maria Himmelfahrt, Kerwa-Festzug am Kerwas-Freitag, Mitgestaltung bei der Kerwas-Gaudi am Feuerwehrhaus, Kerwas-Festzug in Laimbach am Kerwas-Freitag, Ausflug nach Bad Königshofen, KAB-Gottesdienst im Zeiler Käppele, Ewige Anbetung - Gestaltung der Betstunde für Arbeitnehmer, Familienwanderung rund um Reckendorf, Jahresgottesdienst, vorweihnachtlichen Feier.

Michael Schwengler berichtete über die anstehenden Aktivitäten im Jahr 2019. Im Monat März sind gleich zwei Termine zu nennen: Sonntag, 17. März, Wanderung nach Gerach mit Kegelnachmittag; Donnerstag, 21. März, Bildungsabend mit dem Thema "Pflegebedarf - und nun?" (Hr. Jakob vom Caritasverband Landkreis Haßberge e.V. referiert, Eintritt frei, keine Anmeldung nötig).

Zur Ehrung für langjährige Treue wurden Mitglieder besonders hervorgehoben. Dies waren Hannelore und Bernhard Zajonz für 25-jährige Mitgliedschaft bei der KAB. Für 40-Jährige Mitgliedschaft wurden Katharina und Gilbert Jäger geehrt.

Silke Schleelein