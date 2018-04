KAB Litzendorf ehrt treue Mitglieder

Nach Begrüßung durch die Vorsitzende Heidi Herderich feierte Präses Pfar-rer Marianus Schramm traditionell einen kurzen Wortgottesdienst zu Beginn der Jahreshauptversammlung der KAB Litzendorf. Pfarrer Schramm sprach über das Jahresthema der KAB "Arbeit. Macht. Sinn."

Vorsitzende Heidi Herderich berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Erstmals fand eine gemeinsame Adventsfeier der Pfarrei, Gemeinde, KDFB und KAB statt. Traditionell spielte die KAB-Theatergruppe wieder fünf Aufführungen im Pfarrheim. Franziska Neumann berichtete über die Aktivitäten der Senioren. Das sind hauptsächlich die monatlichen Kompetenz- und Gedächtnistrainings, die sehr gut angenommen würden.

Außerdem beteiligten sich Senioren der KAB Litzendorf an derSeniorenwallfahrt des Diözesanverbands und am Seniorenfasching des Kreisverbands.

Den Höhepunkt des Abends bildete jedoch die Ehrung der langjährigen Mitglieder. So wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Laurentius Neuner, Hildegard Winkler und Sonja Moritz geehrt. Für 40 Jahre Treue zur KAB ausgezeichnet wurden Waldemar und Rosemarie Breunig, Margareta und Günther Loch, Elfriede Nüsslein, Karin Neundörfer, Roswitha und Otmar Schlaug, Marianne und Albert Knoblach sowie Herbst Anni.

Präses Marianus Schramm und Vorsitzende Heidi Herderich bedankten sich bei allen Verantwortlichen für ihren Einsatz für den Verband. Ein besonderes Lob des Vorstands ging auch an die KAB-Theatergruppe unter der Leitung von Albert Knoblach. red