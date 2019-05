KAB lädt zum Senioren-Bildungstag

Das KAB-Bildungswerk lädt zum Bildungstag für Senioren "Marienfeste und ihre Bedeutung für unser Leben in heutiger Zeit". Er findet statt am Donnerstag, 9. Mai, im Pfarrsaal. Begonnen wird der Tag um 13.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius. Neuer Anmeldeschluss ist der heutige Freitag, 3. Mai, unter Telefon 0951/ 916910, Fax 0951/91691 49 oder per E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de. Bei der Anmeldung die Seminar-Nr. 2019-686 angeben. red