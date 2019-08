KAB lädt zum Gespräch über Glaube

Das KAB Bildungswerk lädt zum Gespräch "Was glaubst denn du?!" über Glaube, Zweifel und Hoffnung. Es findet statt am Freitag, 20. September, 16 Uhr, in der Hospiz-Akademie Bamberg, Lobenhofferstraße 10. Referenten sind Diözesanpräses Dekan Pfarrer Albert Müller und Manfred Böhm. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine baldmögliche Anmeldung wird erbeten bis 6. September beim KAB Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, Telefon 0951/9169116 oder per E-Mail: kab-bildungswerk@kab-bamberg.de oder www.kab-bamberg.de. red