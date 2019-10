KAB lädt zum Frauen-Wochenende

Das KAB-Bildungswerk lädt zum Frauen-Wochenende in die Katholische Landvolkshochschule Feuerstein. Das Thema lautet "Wenn wir tanzen, zeichnen wir Zauberzeichen auf die Erde". Die Veranstaltung dauert von Freitag, 15., 17.30 Uhr, bis Sonntag, 17. November, 13 Uhr. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminargebühr zuzüglich Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Es wird gebeten mitzubringen: Decke, Sitzkissen und bequeme Schuhe oder Tanzsocken. Referentin/Leitung hat Petra Müller-Trunk, Tanztherapeutin und Kreistanzlehrerin. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist Dienstag, 29. Oktober, per Post, E-Mail oder Fax an das KAB-Büro Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, Telefon 0951/916910, Fax 0951/9169149, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de. Bei der Anmeldung die Seminar-Nr. 2019-717 angeben. red