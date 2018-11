KAB lädt die Senioren nach Kronach ein

Die KAB lädt zum Adventsnachmittag "Adventsbräuche heute - Was bedeuten sie für uns?" Er findet statt am Dienstag, 4. Dezember, im Pfarrzentrum St. Johannes, Melchior-Otto-Platz 6. Beginn ist um 13.30 Uhr mit einem Rorate-Gottesdienst mit Diözesanpräses Albert Müller und Diakon Herbert Mayer. Ende ist gegen 17 Uhr. Anmeldeschluss ist am 23. November unter Tel. 0951/916910 oder Fax 9169149 unter Angabe der Seminar-Nr. 2018-650. red