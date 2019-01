KAB-Kreisverband hat wieder viel vor

Der KAB-Kreisverband Kronach-Hof traf sich zur ersten Kreisverbandsleitungs-Sitzung in diesem Jahr. Die Verantwortlichen ließen 2018 Revue passieren und legten die Termine für 2019 fest.

Kreisvorsitzender Günter Romig blickte im Pfarrheim Wickendorf auf die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres zurück. Der Auftakt der Kerzenaktion für das Weltnotwerk in der Stadtpfarrkirche verlief sehr gut. Er wird ebenso beibehalten wie die Stammtische. Der Arbeitnehmer-Gottesdienst am 1. Mai in Friesen war bestens organisiert. Gleiches gilt für den auf großen Zuspruch gestoßenen Seniorentag in Nordhalben sowie die Seniorenwallfahrt als auch die Studienfahrt zur Straußenfarm.

Heuer steht dem Kreisverband, so Diözesansekretärin Maria Gerstner, wieder ein aktives Jahr bevor: Die Kerzenaktion startet in der Kronacher Stadtpfarrkirche im Vorabend-Gottesdienst am Samstag, 2. Februar, sowie in den beiden morgendlichen Sonntags-Gottesdiensten im Kloster. Beibehalten will man die Feier zum Internationalen Frauentag, wofür es im Landkreis in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten Lisa Gratzke eine vielseitige Veranstaltungsreihe geben wird. Die Hauptveranstaltung erfolgt am 8. März im Café Kitsch. Der Arbeitnehmer-Gottesdienst mit Frühschoppen am 1. Mai findet in Wilhelmsthal statt. Als Thema wurde das Thema "Europa" vorgeschlagen. Es soll darüber informiert werden, wie sich Entscheidungen in Brüssel in unseren Kommunen auswirken. "Ohne Europa sähen wir alt aus", konstatierte Gerstner. Angedacht ist eine Diskussionsrunde mit Kommunalpolitikern. Die Kirchenparade wird vom Musikverein Wilhelmsthal begleitet. Uwe Franz vom OV Wallenfels hat die Organisation einer Studienfahrt nach Israel angeboten. Eventuell will man heuer eine Betriebsbesichtigung durchführen.

Laut dem CAJ-Verband finden sich nicht genügend Ehrenamtliche zur Altkleidersammlung. Es besteht die Möglichkeit zur Aufstellung von Altkleider-Containern. Man wird sich über entsprechende Standorte Gedanken machen.

Gerstner berichtet, dass die "Flüchtlingshilfe Kronach" einen Antrag beim Dachverband auf Anerkennung als Basisgruppe stellen wird. Gerstner und Barbara Heinlein organisieren als KAB-Mitglieder diesen ehrenamtlichen Helferkreis. Der Treffpunkt im Amt für Landwirtschaft und Ernährung in Kronach wird gut angenommen. Es gibt immer ein Programm - beispielsweise Vorstellung verschiedener Länder, Kochkurse, Vorstellung von THW und Feuerwehr oder einen Erste-Hilfe Kurs. Am 2. April wird die Ausstellung "Barriere. Zonen" in der Kronacher Synagoge eröffnet. Inhalt: Was macht Krieg, Flucht, Vertreibung, Gewalt mit den Menschen?

Vor der Sitzung war in einem von ihm zusammen mit Domkapitular Norbert Jung und Spiritual Michael Dotzauer zelebrierten Gottesdienst in der Wickendorfer Pfarrkirche aller verstorbenen KAB-Mitglieder gedacht worden. hs