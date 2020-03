KAB-Kreisverband hat viel vor

Der KAB-Kreisvorsitzende Günter Romig blickte im Neukenrother Pfarrheim auf die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres zurück. Volle Erfolge waren der Kerzenverkauf an Lichtmess, die Durchführung des Internationalen Frauentags am 8. März sowie die 1. Mai-Feier in Wilhelmsthal. In der Sparkasse wurde eine gut besuchte Infoveranstaltung "Arbeitsrecht" mit KAB-Geschäftsführer Ralph Korschinsky und Rechtsanwältin Sabine Gross durchgeführt.

Bestens organisiert waren einmal mehr die Seniorenveranstaltungen. Hierzu zählt der Einkehrtag in Vierzehnheiligen "Kraft für unser Leben durch die Sakramente", die Maifeier "Marienfeste und ihre Bedeutung", die Wallfahrt zur Benediktinerabtei Heiligenblut in Scheyern/Holledau mit 530 Teilnehmern sowie der Seniorenadvent in Neukenroth.

Heuer steht dem Kreisverband wieder ein aktives Jahr bevor. Bereits durchgeführt wurden der Kerzenverkauf an Lichtmess und der als Frauen-Brunch im Café "Kitsch" begangene Internationale Frauentag. Wo die diesjährige 1. Mai-Feier mit Arbeitnehmer-Gottesdienst und Frühschoppen - heuer zur Thematik "Lieferkettengesetz" - stattfindet, steht noch nicht fest. Hierzu bemerkte der Ortsvorsitzende Reinhold Dietrich, dass der Ortsverband Wilhelmsthal die Feier zum 1. Mai bereits in den Jahren 2014, 2016, 2017 und 2019 ausrichtete und dieser 2020 nach Möglichkeit woanders abgehalten werden sollte. Hierüber wird noch informiert.

Die KAB Kronach organisiert eine Fünf-Tage-Fahrt vom 25. bis 29. Mai nach Wien, wobei die weitere Entwicklung hinsichtlich des Coronavirus abzuwarten bleibt. Carol Jakob freut sich über den Besuch einer Reisegruppe aus Glogau vom 12. bis 14. Juni in Friesen. Heinz Hausmann plant eine Fahrt nach Glogau im September 2020 zum Dom-Jubiläum.

Jahresthema 2020 wird das Lieferkettengesetz sein. Manuela Mähringer hat diesbezüglich Unterlagen, die sie den Vorstandsmitgliedern zur Verfügung stellen wird. Sie will auch eine Kurzfassung für die Jahreshauptversammlungen zusammenstellen. Darüber hinaus werden Unterschriftenlisten bezüglich der gesetzlichen Einführung des Lieferkettengesetzes verteilt.

Heinz Hausmann zeigte sich stolz, dass bei den alle sechs Jahre stattfindenden Sozialwahlen im Landkreis Kronach das beste Wahlergebnis der ACA (Christliche Arbeitnehmer-Organisationen) bundesweit erreicht wurde. Das Wahlergebnis lag bei 17,2 Prozent; der Bundesdurchschnitt bei rund 10 Prozent.

Maria Gerstner berichtete von ihrem Madagaskar-Besuch 2019 und zeigte eindrucksvolle Bilder. Die seit Jahren von der KAB unterstützten Projekte hätten sich hervorragend entwickelt. "Vor allem Frauen und Jugendliche konnten dadurch ihre Situation in den Familien und in den Orten verbessern", würdigte sie und nannte in diesem Zusammenhang beispielsweise die Schulspeisung, die Jugendbildung, Kurse für Frauen in den verschiedenen Bereichen und den Aufbau von Reisbanken.

Der KAB-Diözesanverband kann die Stelle der nach ihrem Ruhestand ausgeschiedenen Diözesansekretärin Maria Gerstner mit Eigenmitteln und Unterstützung der Diözese Bamberg nachbesetzen, wenn auch nicht in vollem Umfang. Möglich wurde dies durch den Einsatz vieler Mitglieder aus der gesamten Erzdiözese. Diese hatten sich mit Briefen an Erzbischof Ludwig Schick gewandt und um Unterstützung für das Büro in Kronach gebeten.

Bei der Sitzung stellte sich dann auch Manuela Mähriger als neue Verbandsreferentin der KAB Bamberg mit Sitz in Kronach vor. Die Mutter dreier erwachsener Kinder kommt aus Wolfersgrün, wo sie auch seit vielen Jahren engagiertes und aktives Mitglied im KAB-Ortsverband ist, und hat am 1. November 2019 ihren Dienst angetreten. Zuständig ist sie für die Kreisverbände Kronach, Lichtenfels-Kulmbach und Pegnitz. Das Kronacher Büro ist nunmehr wie folgt geöffnet: Montag/Donnerstag: 12 bis 17 Uhr, Mittwoch 9 bis 15.30 Uhr, Freitag: 9 bis 12 Uhr. Am Dienstag ist geschlossen. hs