KAB Johannisthal spendet 2000 Euro

Seit seiner Gründung im Jahre 1903 - damals noch als Werkvolk - hat der rührige KAB-Ortsverband einen festen Platz im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben in Johannisthal. Während ihres Bestehens hat die Gemeinschaft schon in vielerlei Art und Weise großes Engagement und höchsten Einsatz für ihren Heimatort und darüber hinaus gezeigt. In diesem Jahr werden gleich vier soziale Hilfs-Einrichtungen mit großherzigen Spenden bedacht.

2017 war erneut von ehrenamtlichem Engagement geprägt, wie Vorsitzender Josef Stecker in seinem Jahresbericht im örtlichen Pfarrsaal ausführte. Schatzmeisterin Christine Zenk gab einen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Grüße des KAB-Kreisverbands übermittelte Mathilde Hutzl.



Spendenbeschluss

Nach Beschluss der Vollversammlung wurden heuer die Christliche Arbeiterhilfe (CAH) des KAB-Diözesanverbands Bamberg sowie der Caritas-Sozialladen, der Hospizverein und die Lebenshilfe in Kronach mit Spenden über jeweils 500 Euro bedacht. Diese wurden vom Ortsvorsitzenden Josef Stecker gemeinsam mit Ortsverbands-Präses Georg Zenk sowie Kassiererin Christine Zenk an die Vertreter der jeweiligen Organisationen übergeben. In herzlichen Worten dankten diese für die großherzige Finanzspritze, die wie gerufen komme.

Die Lebenshilfe Kronach feiert heuer 50-jähriges Bestehen. Aus bescheidensten Anfängen heraus werden in der Einrichtung mittlerweile Menschen vom Säugling bis ins hohe Alter nachhaltig gefördert, betreut und unterstützt. Die 500 Euro werden in die Um- und Neugestaltung des Außengeländes des Heilpädagogischen Kindergartens fließen. Hierfür waren 2017 unter anderem ein Weidentunnel als Fallschutz und Rückzugsort, ein optimaler Sonnenschutz für heiße Tage sowie ausreichend Parkmöglichkeiten in der neuen Bobbycar-, Roller- und Co.-Garage errichtet worden. "Der Garten des Kindergartens ist jetzt attraktiver und sicherer und die Kinder haben nun noch mehr Spaß", freute sich Geschäftsführer Wolfgang Palm. Zudem wurden für die Petra-Döring-Schule Whiteboards angeschafft, hat doch das Zeitalter der Medialisierung und Digitalisierung auch in das Förderzentrum der Lebenshilfe Einzug gehalten.

Der 1994 gegründete Hospizverein Kronach begleitet Schwerstkranke, Sterbende und trauernde Angehörige, darunter auch - in einer eigenen Trauergruppe - Kinder. "Jeder kann die Hilfe in Anspruch nehmen - unabhängig von Konfession, Status oder Herkunft", erläuterte Erster Vorsitzender Peter Witton. Dies alles erfolgt ehrenamtlich und für Hilfesuchende kostenlos, obwohl der Hospizverein erhebliche Aufwendungen zu bewältigen hat.

Für die Entlohnung der beiden Hospizkoordinatorinnen muss man erst einmal in Vorleistung gehen. Erst nach Ablauf des Jahres erfolgen - basierend auf der Anzahl der Hospizbegleiter und abgeschlossenen Begleitungen - die Abrechnungen. Hinzu kommen laufende Aufwendungen wie Miete und Energiekosten sowie zusätzlich für die Ausbildung ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Auf Spenden angewiesen ist auch der Caritas-Sozialladen. Das in der Kronacher Rosenau beheimatete "Lädla" wird in diesem Sommer in die Siedlung umziehen.

"Wir haben dann mehr Platz im Laden und können auch einen Wartebereich einrichten, damit die Leute nicht mehr draußen warten müssen", informierte Diplom-Sozialpädagogin Irene Piontek. Im Sozialladen können anspruchsberechtigte Personen mit gültigem Berechtigungsschein bei geringem Einkommen verbilligt einkaufen. Die meisten der dort vorrätigen Produkte stammen aus den Beständen unterschiedlicher Verbrauchermärkte oder Einzelhandelsgeschäfte, wenn beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum knapp überschritten oder erreicht ist. Die Spende wird für den laufenden Betrieb verwendet.



Gemeinnützig

Die Christliche Arbeiterhilfe (CAH) in der Erzdiözese Bamberg ist eine freie gemeinnützige Wohlfahrts-Einrichtung der KAB im Dienste der arbeitenden Menschen und ihrer Familien.

Unterstützung erhalten Menschen, die durch außergewöhnliche Ereignisse in Existenznöte geraten sind. Verantwortliche aus den KAB-Orts- und Kreisverbänden melden an die CAH-Geschäftsstelle Fälle aus ihrem Wirkungsbereich, die nach entsprechender Prüfung Zuwendungen erhalten. "Mit den 500 Euro helfen wir bei akutem Bedarf", verdeutlichte Mathilde Hutzl. hs