KAB gestaltet Wallfahrt

Die KAB gestaltet am Sonntag, 5. Mai, die Wallfahrt nach Windheim. Weggang ist um 5 Uhr früh ab Pfarrkirche, in Haard um 5.30 Uhr. Nach dem Wallfahrtsgottesdienst um 7 Uhr mit Pfarrer Michael Kubatko und einem anschließenden Frühstück treten die Teilnehmer gegen 9 Uhr den Rückweg an. sek