Nüdlingen 26.08.2019

KAB fährt zum Kloster in Wipfeld

Die KAB-Gemeinschaft Nüdlingen unternimmt am Samstag, 14. September, eine Halbtagesfahrt zum Antonia-Werr-Zentrum im Kloster St. Ludwig in Wipfeld am Main. Abfahrt ist um 13 Uhr am Heimatmuseum. Anmel...