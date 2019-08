Die KAB-Gemeinschaft Nüdlingen unternimmt am Samstag, 14. September, eine Halbtagesfahrt zum Antonia-Werr-Zentrum im Kloster St. Ludwig in Wipfeld am Main. Vorgesehen sind eine Besichtigung sowie eine Kaffeepause im Gewölbekeller des Klosters. Anschließend geht es weiter durch das schöne Weinland zum Abendessen. Abfahrt ist um 13 Uhr am Heimatmuseum. Anmeldungen sind im Pfarrbüro unter Tel.: 0971/34 89 oder bei Oskar Hein, Tel.: 0971/628 55, möglich. sek