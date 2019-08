KAB ehrt Frauen für langjähriges Engagement

Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche und anschließendem Festabend im Pfarrheim feierte die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Sassanfahrt-Köttmannsdorf "50 Jahre Frauen in der KAB".

Pfarrer und KAB- Präses Robert Mayr feierte den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius, der durch den Gesangverein "Deutsche Einigkeit" unter der Leitung von Uwe Altenbach bereichert wurde.

Am 1. Juni 1969 wurde auf die Initiative von Pfarrer Erich Berger und Schwester Damaris 21 Frauen als Gründungsmitglieder aufgenommen. Als Frauenleiterin, wie es damals hieß, wurde Rosa Baumüller und als ihre Stellvertreterin Hedwig Wirth gewählt. So konnte in diesem Jahr das 50. Gründungsjubiläum im Pfarrheim gefeiert werden.

Gleichstellung noch immer Thema

Die frühere Oberin der Schwesternstation, Schwester Damaris, inzwischen hochbetagt, ließ es sich nicht nehmen, dieses Jubiläum mit "ihren Sassanfahrtern" zu feiern. Auch der verstorbenen Mitglieder der KAB Sassanfahrt-Köttmannsdorf wurde gedacht.

Höhepunkt des Abends war die Festansprache der KAB-Diözesansekretärin Maria Gerstner aus Kronach zum Thema "Frauen in Verantwortung". In einem weiten Bogen umfasste sie dieses Thema, angefangen von der ersten Verbandssekretärin der Katholischen Arbeiterinnenvereine in München, Therese Stuter (1862 - 1931), die sich in dieser für Frauen schwierigen Zeit für deren Rechte stark machte. Auch bei der Erarbeitung unseres Grundgesetzes waren vier starke Frauen beteiligt, die durchsetzen konnten, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Bis in die heutige Zeit müssen Frauen mehr leisten und mehr kämpfen, so Gerstner, um in der immer noch männerdominierten Welt vergleichbare Positionen und gleichen Lohn zu bekommen. Die KAB und speziell die Frauen setzten sich in der Vergangenheit massiv für die "Mütterrente" ein und der arbeitsfreie Sonntag war immer ein wichtiges Thema. Es ist der einzige Tag der Woche, den die Familie gemeinsam verbringen kann - und das soll in Zukunft auch so bleiben.

Die noch lebenden Gründungsmitglieder der Frauen-KAB, Margit Essel, Ingeborg Heim und Maria Nagengast, wurden von der Vorsitzenden Marianne Wichert zusammen mit Ingrid Schumann geehrt. Für ihre 50-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft in der KAB erhielten sie eine Urkunde, die Anstecknadel in Gold und einen Rosenbaum. Hedwig Hess wurde für 40 Jahre KAB-Mitgliedschaft mit Urkunde und Anstecknadel ausgezeichnet sowie Josef Seuberth für 25 Jahre mit Urkunde und Anstecknadel in Silber.

Mit einem kalten Büffet und gemütlichen Beisammensein endete der KAB-Festabend. Raimund Fleischmann sorgte für die musikalische Umrahmung der Festveranstaltung. asp