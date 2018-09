KAB Ebelsbach macht einen Jahresausflug

Der Jahresausflug der KAB Ebelsbach findet am Samstag, 15. September, statt. Ziele sind Walldürn und Tauberbischofsheim. Um 7.30 startet der Bus am Parkplatz des Sportzentrums in Ebelsbach. Am Vormittag steht eine Stadtführung in Tauberbischofsheim mit Besichtigung des Fechtzentrums auf dem Programm. Nach der Mittagseinkehr treffen sich die Teilnehmer mit Diakon Becker in Walldürn. Bei Kaffee und Kuchen gibt Becker einen Einblick in die Wallfahrtsgeschichte und zeigt Sehenswürdigkeiten der Wallfahrtskirche in einem Lichtbildervortrag. Danach wird die Wallfahrtskirche "Zum Heiligen Blut" direkt besichtigt. Eine Vesperandacht ist in der Marienkirche geplant. Die Rückkunft in Ebelsbach ist nach der Abendeinkehr in Bergrheinfeld gegen 20.30 Uhr geplant. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Kinder unter 15 Jahre sind frei. Im Fahrpreis sind Eintritte, Kaffee und Kuchen sowie die Führungen enthalten. Die Anmeldung ist noch bis Mittwoch, 5. September, bei Lisa Moser, Rufnummer 09522/5875, möglich. red