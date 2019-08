KAB dankt ihrem Präses

Sie lassen ihn nur ungern ziehen: Mit einer Andacht an der Kapelle in Kestel und einer anschließenden Feierstunde beim "Valle" verabschiedete der KAB-Ortsverband Kronach seinen Präses, Kaplan Andreas Stahl. Innerhalb des einen Jahres und damit einer nur kurzen Zeitspanne, in der er in Kronach tätig war, hatte er sich doch sehr für die Belange der KAB eingesetzt. Die beiden Ortsvorsitzenden Brigitte Schedel und Georg Barnickel bedankten sich nochmals herzlich für die angenehme Zusammenarbeit. Mit den besten Wünschen für seine künftigen Aufgaben an seiner neuen Wirkungsstätte in Coburg, überreichten sie ihm ein Geschenk. hs