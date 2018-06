KAB bittet zu geselligem Austausch

hs



Die jährlichen beiden zwanglosen Stammtischgespräche sind im KAB-Kreisverband Kronach/Hof über die Jahre gute Tradition geworden. Heuer finden sie statt am heutigen Donnerstag, 21. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zum Frack" in Steinberg sowie am Donnerstag, 12. Juli, im Jugendheim in Hirschfeld. Vor dem Stammtischgespräch in Hirschfeld findet um 18.30 Uhr in der örtlichen Pfarrkirche ein Abend-Gottesdienst statt, zu dem ebenfalls die ganze Bevölkerung eingeladen ist.Bei den beiden Zusammenkünften gibt es wieder viel aus den Ortsverbänden zu berichten. Des Weiteren stehen in diesem Jahr zwei wichtige Termine an, die mit den KAB-Mitgliedern besprochen werden sollen: der Diözesantag am 12. und 13. Oktober sowie der Kreisverbandstag am 17. November in Haßlach bei Kronach.Wer seine Delegierten für den Diözesantag noch nicht gemeldet hat, wird gebeten, sie umgehend nach Bamberg zu melden. Einladungen und Anträge wurden an alle Ortsverbände geschickt. Teilnehmer der Stammtische werden gebeten, sich umgehend im KAB-Büro in Kronach unter Tel. 09261/52015 oder per E-Mail an m.gerstner@kab-bamberg.de anzumelden.