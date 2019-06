Ein "Beratungsnachmittag Arbeit und Soziales" der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB ) findet am Mittwoch, 26. Juni, im Elisabeth-Café im Altenheim St. Elisabeth in Ebern statt. Ansprechpartner sind KAB-Sekretär Christopher Issling und Betriebsseelsorger Rudi Reinhart. Beide bieten Interessenten von 15 bis 18 Uhr kostenlose Beratung, Gespräche und Hilfe an. red