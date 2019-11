"Ka Weiber, ka Gschrei"

40 Jahre Mittlere Reife - wenn das kein Grund zum Feiern ist! Drei ältere Knaben hatten sich verabredet, zum Klassentreffen zu gehen. Aber Limbo und Festus haben gerade Beziehungsfrust. Die Lust auf Party ist ihnen vergangen. Nun versucht Bugatti, der alte Schwerenöter, der extra aus Berlin angereist ist, sie aus ihrem Tief zu holen. Er erinnert sie an die Zeiten, als sie als die "Sexy Hammers" die Tanzsäle aufgemischt hatten und kramt die alten Songs hervor. Und siehe da: Sie wirken immer noch.

Helmut Haberkamms Stück wurde in Mittelfranken zum Kult. Die oberfränkische Bearbeitung von Rüdiger Baumann hat die Region erobert. Tickets für die Veranstaltung im Brauereisaal in Loffeld am Freitag, 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), gibt es unter Telefon 09573/9543038 oder per E-Mail an info@staffelberg-braeu.de. red