K.-o.-Tropfen? Frau hat Erinnerungslücken

Mit mehrtägiger Verspätung hat eine junge Frau Anzeige bei der Neustädter Polizei erstattet, weil sie annimmt, dass ihr am vergangenen Samstag auf einem Polterabend K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Die Feier fand in einer Feldscheune bei Mausdorf statt. Die Geschädigte hat nur noch lückenhafte Erinnerungen an den Abend, weshalb die Polizei noch weitere Veranstaltungsteilnehmer befragen wird. Da die infrage kommenden Chemikalien vom Körper sehr schnell wieder abgebaut werden, ist ein Nachweis in der Regel nur möglich, wenn sich etwaige Opfer sofort in ärztliche Behandlung begeben und dabei auch eine Blutprobe gesichert wird.