Juwelen der Natur in Franken

"Juwelen der Natur in fränkischen Wandergebieten" heißt ein Bildervortrag, der am Dienstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr im Volkshochschulzentrum in der Hornschuchallee 20 in Forchheim gehalten wird. Natur aus dem Tier- und Pflanzenreich hat Walter Hufnagel mit viel Zeit und Geduld aus beeindruckender Nähe in Film und Foto festgehalten hat. Detailaufnahmen in hoher Auflösung ermöglichen eine neue Sicht. Zu bestaunen sind faszinierende Pflanzen und Tiere, die oft in ihrem Bestand bedroht und immer seltener zu finden sind. Live-Kommentare ergänzen die gezeigten Aufnahmen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Bund Naturschutz statt. Der Eintritt ist frei. Foto: Walter Hufnagel