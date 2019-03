Jutta Gack schon 60 Jahre bei den Sudetendeutschen

Seit 60 Jahren gehört Jutta Gack bereits der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) Burgkunstadt an. Sie engagiert sich auch seit 20 Jahren als Kassenverwalterin. Mit einer Urkunde und einer Ehrennadel wurde sie dafür von Ortsobmann Ewald Pechwitz ausgezeichnet.

Der Ortsobmann überbrachte auch Glückwünsche an Helmut Grumbach zu dessen 90. Geburtstag.

Abwechslungsreiches Programm

Die Monatsversammlungen hätten mit jahreszeitlichen Vorträgen das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, erklärte Ortsobmann Ewald Pechwitz in seinem Jahresrückblick. Ein Video-Film "Eine Wildnis mitten in Europa - Der Böhmerwald", die musikalische Einstimmung auf den Mai in der Stadtpfarrkirche mit Rosemarie Kraus, Evi Kral und Christa Giese hätten das Jahresprogramm ebenfalls bereichert. Am 4. Mai habe die SL Burgkunstadt an der Beerdigung des Ehrenvorsitzenden Hans Rösler teilgenommen, der am 29. April gestorben war. Der Sudetendeutsche Tag in Augsburg sei besucht worden und der Historiker Frank Altrichter habe einen lehrreichen Vortrag gehalten. Auch sei das Schustermuseum bei einer Führung durch Margit Baier besichtigt worden. Danach habe man Abschied vom geliebten Vereinslokal Café Besold genommen.

Der Mitgliederstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft Burgkunstadt beträgt 38. Jutta Gack trug den Kassenbericht vor. Zum Abschluss zeigte Ewald Pechwitz den zweiten Teil des Films "Abenteuer Heimatland". mb