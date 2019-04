Justin Moshacke ist neuer Kreismeister

Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften in Neuenmarkt und Wirsberg der Kegler-Jugend holte sich Justin Moshacke vom Post SV Kronach den Titel. Lea und Marie Schuberth vom Post SV Kronach erreichten jeweils den dritten Platz.

In der Altersklasse U18 männlich wurde Justin Moshacke vom Post SV Kronach mit 1080 Holz neuer Kreismeister. Der zweite Platz ging wie im Vorjahr wieder an Jan Sandler vom ESV Neuenmarkt mit 1068 Holz und Dritter wurde Vorjahressieger Philip Hartmann von der SKC 63 Naila mit 1057 Kegeln. Die weiteren Platzierungen: 4. Lukas Münzel (Wilhelmsthal) 1027, 5. Peter Hartmann (63 Naila) 987, 6. Nick Ziebis (Lohengrin) 964, 7. Niklas Böhm (Münchberg) 915, 8. Pascal Bauer (Neuenmarkt) 865, 9. Philipp Münzel (Wilhelmsthal) 855.

In der Altersklasse U18 weiblich gab es nur vier Starterinnen. Auch diesmal wurde wieder Nina Meußgeyer vom KV Lohengrin Kulmbach mit 1044 Holz neue Kreismeisterin. Den zweiten Platz belegte Leonie Richter vom SKC Blau Weiß Kulmbach mit 1019 Holz und der dritte Platz ging an Lea Schuberth vom Post SV Kronach mit 953 Holz. Vierte wurde Lena Hertrich vom SKC Münchberg mit 819 Holz.

In der Altersklasse U14 männlich holte sich Nico Hoffmann vom SKK 1926 Helmbrechts mit 893 Holz den Kreismeistertitel. Vizemeister wurde sein Clubkollege Lukas Neumeister mit 865 Holz und der dritte Platz ging an Eric Pistor vom KV Lohengrin Kulmbach mit 860 Holz. Die weiteren Platzierungen: 4. Vinzenz Reuther (Helmbrechts) 783, 5. Paul Hertrich (Münchberg) 772, 6. Florian Welzel (ESV Neuenmarkt) 761, 7. Timo Welzel (Neuenmarkt) 760, 8. Leonhard Gebhard (Lohengrin) 742, 9. Noah Nixdorf (Helmbrechts) 728, 10. Simon Schmidt (BW Kulmbach) 711, 11. Alexander Pawlük (Helmbrechts) 674, 12. Philipp Inzenhofer (Münchberg) 344 (keine Endlaufteilnahme).

Nur drei Keglerinnen waren in der Altersklasse U14 weiblich am Start. Hier wurde Helena Zimmermann vom SKC Blau Weiß Kulmbach mit 918 Holz neue Kreismeisterin, vor der Vorjahressiegerin und ihrer Clubkameradin Nora Schmidt mit 886 Holz. Der dritte Platz ging an Marie Schuberth vom Post SV Kronach mit 885 Holz. red