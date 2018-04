"Just for Fun" treten am Samstag in Loffeld auf

Der Chor "Just for Fun" aus Lichtenfels tritt am Samstag, 21. April, um 18 Uhr in der Kirche von Loffeld auf. Dazu lädt der SPD-Ortsverein Bad Staffelstein ein, der Eintritt ist frei.

Die meisten Chormitglieder kommen aus dem Interessenkreis der Pfadfinder und des Fanfarenzugs Lichtenfels. Dort wurde schon immer gern musiziert und gesungen. Zur fünfköpfigen Kerngruppe gesellten sich nach und nach Sänger dazu, bis der aktuelle Stand von zwölf Sängern im Alter von Mitte 20 bis Anfang 70 erreicht war. Ursprünglich hatte keiner die Absicht, öffentlich aufzutreten. Auf Dauer fehlte aber ein Ziel. Der Chor probt alle 14 Tage abwechselnd bei jedem Mitglied. Die Zahl der Sänger ist somit durch die Größe der Wohnzimmer begrenzt. Gesungen wird, was gefällt. Von ABBA-Songs über Spider-Murphy-Gang bis hin zu Louis Amstrong oder Hubert von Goisern. red