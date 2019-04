Just-Brüder starten in die Saison

Das Burgpreppacher Rallyeteam um Florian und Tobias Just geht in der Saison 2019 neue Wege. Anders als in den Jahren zuvor werden die Brüder nicht nur in der deutschen Rallyemeisterschaft an den Start gehen, sondern auch in der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft (ÖRM) und bei Läufen zum Mitropa-Rallyecup zu finden sein. Der Mitropa-Rallyecup beinhaltet ein internationales Programm mit Rennen in Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn.

Während der Wintermonate haben die Burgpreppacher ihre beiden Fahrzeuge des Typs Citroen C2 R2max für die bevorstehende Saison vorbereitet. Neben Fahrwerks- und Getrieberevisionen wurden auch die Motoren instand gesetzt, um den hohen Ansprüchen der deutschen Rallyemeisterschaft standhalten zu können.

Start nach der Winterpause

Damit auch Fahrer und Beifahrer aus dem Winterschlaf zurück ins Auto finden, startete Florian Just mit seinem schwäbischen Copiloten Marco Schönfelder bei der Rallye Unterland-Hohenlohe rund um Öhringen. Die Rallye schlängelt sich über vier Wertungsprüfungen durch die Weinberge und fordert viel Konzentration und ein gut funktionierendes Fahrzeug. Mit Platz 11 im Gesamtklassement und dem Sieg in der Klasse ist der Auftakt bestens gelungen.

Aufgrund von Lieferproblemen wichtiger Motorenteile startete der jüngere Bruder Tobias Just mit Sabrina Türk erst zwei Wochen später bei der Rallye Ulm. Sechs Wertungsprüfungen (WP) bietet die Rallye bei einer Gesamtlänge von knapp 35 Kilometern. Wechselhafte Wetterbedingungen sorgen für viel Abwechslung. Das Citroen-Team kämpft von Anfang an wieder um den Klassensieg mit und gewann die Klasse nach dem Ausfall von Steffen Schmid (ebenfalls Citroen C2 R2 max) mit Abstand.

Auftakt in Kärnten

Im Anschluss an die Vorbereitungsläufe stand bereits der erste Saisonhöhepunkt mit der Lavanttal-Rallye in Österreich an. Das Rennen rund um die Kärntener Stadtgemeinde Wolfsberg ist rund 180 Kilometer lang, die fast ausschließlich in den umliegenden Bergen gefahren werden. Enge Passstraßen und ankündigender Starkregen verliehen der ohnehin höchst anspruchsvollen Veranstaltung noch mehr Respekt. Charakteristisch für Österreich ist die überwiegend freie Linienwahl durch nur selten aufgebaute "Cutsperren" - meist bestehend aus mehreren Reifenstapeln, die das Abkürzen der Strecke verhindern sollen. Dadurch wird viel Dreck und Matsch auf die Straßen gefahren, wodurch eine hohe Startnummer auf besonders rutschige Kurven gefasst sein muss.

Schwierige Bedingungen

Mit Startnummer 39 und 52 ging das Burgpreppacher Rallyeteam an den Start. Bereits auf dem Weg zur ersten Wertungsprüfung setzte starker Regen ein und führte immer wieder zu beschlagenen Scheiben. Viele rutschige Kurven forderten maximale Konzentration und sorgten für die ersten Ausfälle. Ein Honda Civic Type R überschlug sich auf dieser Prüfung in einen schmalen Bachlauf und erforderte die Hilfe des nachfolgenden Teams Just/Schönfelder.

Für das Citroen-Team bedeutete dies eine Zeitenzuteilung anhand komplexer Rechenverfahren, die ein möglichst faires Ergebnis bringen soll.

Auf der nachfolgenden Prüfung ließ der Regen nach und Florian Just setzte eine erste gewertete Zeit - Platz 3. "Wir haben auf der ersten Schleife sehr viel Respekt vor den Strecken gehabt, aber es macht Spaß. Im zweiten Durchlauf möchten wir unsere Geschwindigkeit halten und nichts riskieren", beschrieb Marco Schönfelder im ersten Service den bisherigen Verlauf.

Die zweite Durchfahrt wurde für das Team zum Verhängnis, als der Citroen C2 R2max in einer Kurve zu sehr übersteuerte und von der Strecke abkam. Das Fahrzeug steckte zwischen zwei Bäumen fest, weshalb die Rallye für Florian Just und Marco Schönfelder bereits am ersten Wettkampftag endete.

Unfälle sorgen für Annullierung

13 Minuten nach dem 26-jähigen Florian Just startete auch Tobias Just mit dem zweiten Citroen C2 R2 max ins Rennen. Das Team musste auf WP1 bereits vor dem Start wieder die Helme absetzen, da die Prüfung aufgrund mehrerer Unfälle annulliert wurde.

Auf der nachfolgenden Sonderprüfung leisteten sich Just/Türk einen Dreher und verloren rund zehn Sekunden. Nach einem 30-minütigen Service fuhr Tobias Just routiniert Etappe 2 der Freitagsprüfungen, landete damit am Freitagabend auf Platz 4 in der Klasse und sorgte so für eine gute Ausgangslage für Samstag.

Dem Rundkurs am Samstag folgten drei Start-Ziel-Prüfungen, die jeweils zweimal durchfahren werden. Beginnend mit einer Sprintprüfung bewegten Tobias Just und Sabrina Türk ihren Rallyeboliden weiterhin zielsicher auf Platz 4. Nach dem dritten Lauf traten Probleme beim Fahrzeug des 24-jährigen Burgpreppachers auf. Schwacher Kraftstoffdruck bremsten den Youngster aus, der es dennoch zurück in den Mittagsservice schaffte und eine neue Kraftstoffpumpe verbaut werden konnte.

Mit voller Motorleistung fuhren Just/Türk zwei weitere WP-Zeiten ein und hielten damit ihren Rang 4 in der Klasse für R2-Fahrzeuge. Nach rund 180 gewerteten Kilometern stand das Team auf Gesamtrang 26. "Wir sind sehr froh, das Ziel erreicht zu haben. Es gibt auf dieser Rallye so viele Möglichkeiten von der Strecke abzukommen und alleine auf die Zielankunft werden wir heute Abend anstoßen", sagte Tobias Just im Ziel. red