Himmelkron 26.07.2019

Versammlung

Jusos wählen Vorstand neu

Der Juso-Kreisverband Kulmbach lädt am Mittwoch, 7. August, zur Hauptversammlung mit Neuwahlen ein. Beginn ist um 19 Uhr in der "Frankenfarm" in Himmelkron, Bernecker Straße 40. Nach den Regularien fo...