Juristen für die Stadt im Kontrollgremium

Die Eigentümer des Regiomed-Konzerns haben ein "Strategie- und Kontrollgremium" ins Leben gerufen, das sich umgehend mit zahlreichen Fragestellungen zur Geschäftspolitik der letzten Jahre beschäftigen soll. Insbesondere geht es darum, aufzuklären, wie es zu den Millionenverlusten 2018 kommen konnte. Diesem Gremium sitzt Walter Arnold vor. Er war über 20 Jahre Mitglied des hessischen Landtags und Finanzstaatssekretär. Das Strategie- und Kontrollgremium soll mit bis zu drei Personen je Gesellschafter, Stadt und Landkreis Coburg sowie den Betriebsräten, die im Aufsichtsrat von Regiomed sind, besetzt werden. Die Geschäftsführer von Regiomed arbeiten diesem Gremium zu.

Für die Stadt Coburg werden folgende drei Juristen in das Strategie- und Kontrollgremium der Regiomed-Kliniken GmbH per Stadtratsbeschluss entsandt: Dominik Sauerteig (SPD-Stadtrat), Gerhard Amend (CSB-Stadtrat) und Hans-Heinrich Eidt (FDP-Stadtrat). Der Landkreis hatte seine Vertreter bereits am Donnerstag benannt: Stellvertretender Landrat Rainer Mattern (CSU), Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) und Isa Härtel vom Kreisrechnungsprüfungsamt. Das erste Treffen des neuen Kontrollgremiums soll bereits in der nächsten Woche stattfinden. red