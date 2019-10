Juraklinik stellt sich vor

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Juraklinik Scheßlitz am morgigen Donnerstag von 10 bis 17 Uhr ein. Die Besucher erwarten interessante Aktionen in den Fachabteilungen, Vorträge, Informationsstände und vieles mehr. Seit 2015 finden in der Juraklinik Scheßlitz Neu- und Umbaumaßnahmen statt, in welche rund 16 Millionen Euro investiert wurden. Entstanden sind drei hochtechnisierte OP-Säle als ein gesamtheitlicher OP-Trakt mit zentraler Patienteneinschleusung und ein Aufwachraum mit optimaler Überwachungsmöglichkeit der Patienten. Erneuert und erweitert wurde ebenfalls die Funktionsabteilung der Endoskopie sowie die komplett neu errichtete Intensivstation. Ebenfalls im Erdgeschoss wurden die Zentralaufnahme, der Schockraum, Eingriffsräume, Isolationsraum, Gipsraum und Behandlungsräume mit größeren Umbaumaßnahmen modernisiert. Beim Tag der offenen Tür werden will die Klinik das Ergebnis dieser intensiven Baumaßnahmen der Öffentlichkeit vorstellen und über das Leistungsspektrum der Juraklinik informieren. red