Juniorengarde verteidigt den Titel als fränkischer Vizemeister

Vier Starts, dreimal Treppchen, eine Qualifikation - das ist die Bilanz der Juniorengarde des Coburger Mohrs bei den fränkischen Meisterschaften der Altersklasse elf bis 14 Jahre, die am vergangenen Wochenende in Schwabach stattfanden.

Als Erstes ging das neue Junioren-Tanzpaar Aenne Rebhan und Torben Häfner (Training: Michelle Maldonado und Wibke Wolf) an den Start. Sie ertanzten sich mit einer neuen persönlichen Höchstpunktzahl von 423 Punkten Platz drei.

Die Juniorengarde überzeugte mit einer sehr schönen Ausstrahlung und setzte die Trainingsleistung mit 431 Punkten bestens um. Nur sechs Punkte trennten den Coburger Mohr von Dauer-Mitbewerber KK Buchnesia Nürnberg. Platz 2, der insgesamt 16. Titel des fränkischen Vizemeisters und vor allem die Qualifikation zur süddeutschen Meisterschaft waren am Ende sicher.

Stolz auf Teamleistung

Die Trainer Wibke und Vivian Wolf, Michelle Maldonado und Ina Ziets lobten: "Wir sind nicht nur außerordentlich stolz auf den starken Teamgeist und die Leistung der Mannschaft, sondern auch auf die gute Arbeit der Betreuer und die kontinuierliche Unterstützung der Eltern!" Tanzmariechen Aenne Rebhan (Training Michelle Maldonado), trat bei ihrer ersten fränkischen Meisterschaft in der Altersklasse der Junioren in einem hochkarätig besetzten Feld an. Sie erreichte Platz drei mit 449 Punkten. Der neue Junioren-Schautanz "Auf den Spuren Kleopatras", der von Helen Thumerer, Lea Dauber und Jakob Thumerer einstudiert wurde, erreichte beim zweiten Auftritt der Session mit 412 Punkten eine gute Platzierung im vorderen Drittel des Starterfelds von insgesamt 18 Startern.

Der Verein bereitet sich jetzt auf den Start in die Faschingssession mit dem Coburger Rathaussturm und der eigenen Veranstaltung "Frankenmasters" am 16. November vor. red