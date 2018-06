Jungtierschau des Kleintierzuchtvereins

Der Kleintierzuchtverein hält am Samstag, 7. Juli, ab 10 Uhr eine Jungtierschau auf dem Vereinsgelände, Am Schneitruff 9, ab. Es werden etwa 25 Kaninchen der Rassen Neuseeländer, Alaska und Lohkaninchen aus dem Zuchtjahr 2018 gezeigt. Die Bewertung führt Preisrichter Peter Hänel durch. Eine vorbereitende Versammlung findet am Freitag, 22. Juni, ab 18 Uhr statt. Dann wird auch ein Termin für das Helferessen ermittelt. Am Freitag, 6. Juli, ab 14 Uhr werden die Reinigungsarbeiten im Vorfeld der Jungtierschau durchgeführt. red