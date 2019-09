Jungtierschau beim Kleintierzuchtverein

Am Wochenende 14./15. September stellen in der Vereinshalle des Kleintierzuchtvereins, Lauferstraße 55, in Zapfendorf die Jugendlichen des Bezirksverbandes Oberfranken der Rassekaninchenzüchter ihre Tiere zur Schau. In der Ausstellungshalle werden circa 220 Rassekaninchen des Jahrganges 2019 in etwa 30 verschiedenen Rassen und Farbenschlägen zu sehen sein. Schauöffnung ist am Samstag um 13 Uhr, die Eröffnungsfeier beginnt um 14 Uhr. Am Sonntag können die Tiere von 10 bis 16 Uhr begutachtet werden. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Jeder zehnte zahlende Besucher bekommt ein kleines Geschenk. red