Jungschützen üben mit Ausnahmeerlaubnis

Seit Sommer des vergangenen Jahres hat die Schützenabteilung des ATSV zwei talentierte Nachwuchstalente in ihren Reihen. Luca Stengel (9 Jahre) und Christian Brehm (11 Jahre) kamen über den Sommerbiathlon beim letztjährigen Ferienprogramm zum Schießsport. Beide sind so motiviert und engagiert, dass man erstmals in der Geschichte der ATSV-Schützenabteilung eine Ausnahmegenehmigung für das Schießen mit Luftdruckwaffen beim Landratsamt beantragt hat.

Normalerweise beträgt das Mindestalter beim Umgang mit Luftdruckwaffen zwölf Jahre. Sie durften deshalb zunächst nur mit dem Lasergewehr auf der Biathlonanlage schießen. Seit Januar liegt dem Verein die Ausnahmegenehmigung vor.

Gleichzeitig hat der ATSV ein neues Vereinsgewehr aus Alu speziell für Jugendliche angeschafft. Es wiegt nur knapp über drei Kilogramm. Ein ähnliches Gewehr (Vorgängerversion) hat man bereits vor vier Jahren angeschafft. miw