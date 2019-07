Die Jungschützen der Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen laden am Freitag, 2. August, zum Unterhaltungsabend mit der Band "Fristlos" Never Rock Alone ein. Zusätzlich stellen sie ihr Projekt "Jungschützen gegen Rassismus" vor. An einem kürzlich stattgefundenen Projekttag haben die Jungschützen mit Schülern mit Migrationshintergrund aus der Grund- und Mittelschule Pressig diskutiert. Der Eintritt ist frei. Einlass ab 19.30 Uhr im Festzelt am Schützenhaus. red