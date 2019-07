Jungschützen engagieren sich gegen Rassismus

Rothenkirchen — Wie der 13- jährige Schüler Idriss Al Jubure aus Irak haben viele Schüler an der Grund- und Mittelschule Pressig einen Migrationshintergrund. Idriss ist ein positives Beispiel, denn er spielt schon seit zwei Jahren bei der Junioren-Fußball-Gemeinschaft (JFG) Grün/Weiß Frankenwald in Stockheim als Stürmer. Sein Ziel ist es, in einigen Jahren mit dem SV Friesen in der Landesliga zu kicken. Weil er darüber hinaus an weiteren sportlichen und gesellschaftlichen Angeboten teilhaben möchte, meldete er sich freiwillig und folgte einer Einladung der Jungschützen der SG Rothenkirchen.

Unter dem Motto "Kultur, Sport und Tradition" starteten die Jungschützen der Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen ein Projekt "Jungschützen gegen Rassismus". Dazu hatte die Jugend der SG Schüler mit Migrationshintergrund von der Grund- und Mittelschule Pressig ins Schützenhaus nach Rothenkirchen eingeladen. Mit Lehrer Jonathan Gebhardt vom Deutsch-Förderkurs an der Grund- und Mittelschule folgten elf Schüler verschiedener Nationalitäten, wie Afghanistan, Irak, Syrien und Russland, der Einladung ins Schützenhaus. Insgesamt werden derzeit an der Grund- und Mittelschule Pressig circa 55 Schüler aus 14 Nationen beschult. Seitens der Jungschützen Rothenkirchen hatten sich Lukas Beetz, Julia Geiger, Marius Löffler, Lara Schmitt und Bastian Tumbach mit Fragen auf ein Gespräch mit den Migrationsschülern vorbereitet und es kam schnell zum offenen Meinungsaustausch.

Schützenmeister Daniel Bergmann und Schatzmeister Mathias Beetz bereiteten einen Sommerbiathlon-Wettbewerb als sportlichen Anreiz vor. Dieser besteht wie der Winterbiathlon bei den Profis aus Laufen und Schießen, allerdings ohne Skier versteht sich. Großes Lob ging an die Jungschützen, die alle in Berufsausbildung sind und sich für diesen Tag Urlaub genommen hatten. Sie haben sich auch für das Bundesförderprogramm "Demokratie leben" beworben, das kreative und innovative Aktivitäten gegen Rechtsextremismus und gegen Gewalt und Menschenfeindlichkeit fördert. Am Freitag, 2. August, ab 19.30 Uhr im Festzelt am Schützenplatz am Schützenfestwochenende in Rothenkirchen, wird das Projekt während eines Unterhaltungsabends mit der Band "Fristlos" vorgestellt. Der Eintritt ist frei. eh