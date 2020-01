Jungschütze Sebastian Simon räumt ordentlich ab

Die Hofer-Schützen aus Pinzberg trafen sich zum Königsschießen mit anschließender Proklamation. Bei einer hervorragenden Teilnehmerzahl führten die Schützenmeister Thomas Wagner und Claus-Georg Förstel durch den Tag. Mit Luftgewehr, Luftpistole und Armbrust konnte jeder sein Können unter Beweis stellen. Es gab zahlreiche Geld- und Sachpreise zu gewinnen sowie Pokale, Vereinsmeistertitel und die Königswürde zu erringen.

Die Sieger der Wettbewerbe

Der beste Schuss des Tages gelang Tobias Zametzer mit einem 22,6-Teiler auf der Glücksscheibe.

Die Meisterserie gewann Alexandra Greif mit 101,2 Ringen.

Die Pokale gingen in der Schützenklasse an Johannes Beck, in der Damenklasse an Lena Beck und in der Jugendklasse an Sebastian Simon.

Den erstmals ausgeschossenen Luftpistolen-Pokal sicherte sich Alwin Scherl. Auf der Jugendmünzscheibe, gestiftet von Ingo Schwarzmann, holte Sebastian Simon den ersten Platz.

Der Passivenpokal für alle Mitglieder, die nicht regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen, ging an Annette Heinrich.

Anlässlich ihres 60. Geburtstages hatten die Zwillinge Willi und Klaus Zametzer drei wunderschöne Glaspokale spendiert. Diese sicherten sich Claus-Georg Förstel, Lena Beck und wiederum Sebastian Simon.

Die Familienscheibe, bei der die besten zwei Teiler einer Familie addiert werden, sicherten sich Silvia und Martin Kramer. Die Leistungsnadel bei der Vereinsmeisterschaft (40 Schuss) gewann in der Schützenklasse Thomas Wagner mit sensationellen 391 von 400 Ringen. In der Damenklasse siegte Alexandra Greif (368), in der Jugendklasse Sebastian Simon, in der Altersklasse Claus-Georg Förstel und mit der Luftpistole Benjamin Kohler.

Die neuen Majestäten

Die Königswürden sicherten sich in der Schützenklasse Zweiter Schützenmeister Claus-Georg Förstel, in der Damenklasse Sylvia Münch und in der Jugendklasse Sebastian Simon.

Ein herzlicher Dank galt allen Helfern und Spendern, vor allem aber Günther Hammerand, der für eine wegen eines Krankheitsfalls ausgefallene Band kurzfristig eingesprungen war und den Abend hervorragend begleitet hatte. red