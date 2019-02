Jungschar feierte Fasching

Die Jungschar der evangelischen Kirchengemeinde in Untersteinach feierte am Samstag ihren Fasching im Kantorat. Unter dem Thema: "Wer wird denn gleich in die Luft gehen?" erzählte Pfarrer Wolfgang Oertel im Rahmen des Jahresthemas die Geschichte der ersten Jahrtausendwende. Bei einem Ballonwettbewerb haben die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren Postkarten in den sonnigen Himmel geschickt, um herauszufinden, welcher Ballon am weitesten fliegen wird. Mit Faschingskrapfen, Schrubber-Fußball, einer Polonaise und dem Segen ging der bunte Nachmittag zu Ende. Wolfgang Oertel