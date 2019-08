Jungs vom Dientzenhofer-Gymnasium in Bayern "Vize"

Im stark besetzten Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" in Bayreuth kämpfte sich bei bestem Leichtathletik-Wetter das Wettkampf-II-Team der Jungen vom Dientzenhofer-Gymnasium auf einen zweiten Platz und ist damit bayerischer Vize-Meister.

Den von Bernd Zuber und Tobias Reinauer betreuten Bambergern fehlten nach sieben Disziplinen lediglich 140 Punkte auf das siegreiche Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach, das nach diesem Leichtathletik-Krimi nun im September die bayerischen Farben beim Bundesfinale in Berlin vertreten darf. Angesichts eines Gesamtergebnisses von 8095 zu 7955 Punkten ist der DG-Rückstand minimal.

Der erfolgreichste Punktsammler beim "Vize" war Benedikt Brockard, der in zwei Disziplinen kräftig absahnte. Seine Wurfweite von 45, 08 m mit dem 700g-Gerät (in seinem ersten Speerwurf-Jahr) verdienen höchste Anerkennung und waren mit 605 Punkten das wertvollste Einzelergebnis. Weiter punktete er im 800m-Lauf in 2:11,50 Minuten (nahezu zeitgleich mit seinem DG-Teamkameraden Sebastian Valdez, 2:11, 36 Minuten). Einen sehr guten Wettkampf lieferten auch die beiden Kugelstoßer Lars Raffel (12,72 m) und Louis Heinrich (12,21 m) ab.

Mädchen schlagen sich achtbar

Die späteren Sieger aus Unterfranken hatten letztlich entscheidende Vorteile in den Sprungdisziplinen. Für das DG punkteten Levin Günthner (5, 55 m weit), Yanis Fischer (5, 14 m weit und 1,70 m hoch) sowie Jannis Brütting (1,66 m hoch). Auch in den beiden Sprint-Diszipinen erwischte das DG keinen Tag der besonderen Art. Jonas Schönlein (12,02 Sek.) und Levin Günthner (12,32 Sek.) starteten im Einzel und der Staffel (zusammen mit Sebastian Valdez und Lasse Valentin, 47,77 Sek.).

Neben diesem 2. Platz in Bayern schlugen sich die DG-Mädchen in der Wettkampfklasse II sehr achtbar und schafften einen bronzenen Stockerl-Platz.

Fazit: Auch wenn die Reise zum Bundesfinale nicht gelang, zwei Podestplätze bei einem Landesfinale sind aller Ehren wert. Für das DG war es nach Basketball und Fußball bereits das dritte Landesfinale in einem Schuljahr. bwa