Jungs des TSV Unterlauter sammeln wichtige Punkte im Abstiegskampf

In einem Kellerduell der Jungen in der bayerischen Verbandsliga Nordost trennten sich der TSV Unterlauter und der FC Großdechsendorf unentschieden. In der Bezirksoberliga kam die zweite Vertretung von Unterlauter bereits zum dritten Rückrundensieg (bei Adler Weidhausen II) und verabschiedet sich so immer mehr aus dem Gefahrenbereich.

Verbandsliga, Jungen

TSV Unterlauter - FC Großdechsendorf 7:7

Die heimischen Jungs waren auf einem guten Weg zu einem wichtigen Doppelpack, denn sie lagen mit 4:1 in Front. Doch die Gäste aus dem Stadtteil von Erlangen kämpften sich Punkt um Punkt heran und schafften mit dem Gewinn des letzten Tageseinzels noch das Remis.

Ergebnisse: Ziegler/Müller - N. Dorsch/Thiel 3:2, Sorkilic/Sorkilic - O. Dorsch/Schmeisser 3:1, Ziegler - Schmeisser 3:1, Müller - O. Dorsch 0:3, H. Sorkilic - Thiel 3:0, T. Sorkilic - N. Dorsch 2:3, Ziegler - O. Dorsch 2:3, Müller - Schmeisser 3:2, H. Sorkilic - N. Dorsch 2:3, T. Sorkilic - Thiel 1:3, H. Sorkilic - O. Dorsch 0:3, Ziegler - N. Dorsch 3:1, Müller - Thiel 3:2, T. Sorkilic - Schmeisser 1:3

Bezirksoberliga, Jungen

FC Adler Weidhausen II - TSV Unterlauter II 6:8

Nach dem 2:5-Rückstand hatten die Adler-Jungs von den folgenden sieben Paarungen zwar ein leichtes Übergewicht, doch kamen die vier Einzelsiege zu spät. Sätze 24:32.

Ergebnisse: Leffer/Fleischmann - Jurk/Hetz 1:3, Schaller/Vollrath - Pawlow/Moll 0:3, Leffer - Hetz 1:3, Schaller - Jurk 3:2, Vollrath - Moll 1:3, Fleischmann - Pawlow 3:1, Leffer - Jurk 1:3, Schaller - Hetz 3:2, Vollrath - Pawlow 3:1, Fleischmann - Moll 1:3, Vollrath - Jurk 3:2, Leffer - Pawlow 3:0, Schaller - Moll 1:3, Fleischmann - Hetz 0:3

TTC Geutenreuth - FC Adler Weidhausen II 8:4

Das Heimteam brachte sich mit 5:2 nach vorne und baute diesen Vorsprung bis zum Spielende noch um einen Zähler aus. Sätze 26:17.

Ergebnisse: Bäuerlein/Hessel - Fleischmann/Barnickel 0:3, Erhardt/Barnickel - Schaller/Gregor 3:1, Erhardt - Fleischmann 3:2, Bäuerlein - Schaller 1:3, Barnickel - Gregor 3:0, Hessel - Barnickel 3:0, Erhardt - Schaller 3:2, Bäuerlein - Fleischmann 1:3, Barnickel - Barnickel 3:0, Hessel - Gregor 3:0, Barnickel - Schaller 0:3, Erhardt - Barnickel 3:0

Bezirksliga, Jungen

TSV Scherneck - TSV Unterlauter III 0:8

Nicht den Hauch einer Chance hatte der Schernecker Nachwuchs. Sätze 0:24.

Ergebnisse: Schwab/Roos - Moll/Schubert 0:3, Geringer/Ganß - Schreiner/Schunke 0:3, Schwab - Schubert 0:3, Roos - Moll 0:3, Geringer - Schunke 0:3, Ganß - Scheiner 0:3, Schwab - Moll 0:3, Roos - Schubert 0:3

TSV Unterlauter III - Coburger TS 7:7

Nach dem 2:4-Rückstand setzten die TSV-Jungen zur Aufholjagd an und schafften noch das Unentschieden. Sätze 28:26.

Ergebnisse: Moll/Schubert - Ratz/Herrmann 3:1, Schreiner/Schunke - Brondke/Weinhold 1:3, Moll - Herrmann 3:0, Schubert - Ratz 2:3, Schreiner - Weinhold 1:3, Schunke - Brondke 1:3, Moll - Ratz 3:1, Schubert - Herrmann 3:0, Schreiner - Brondke 2:3, Schunke - Weinhold 3:2, Schreiner - Ratz 0:3, Moll - Brondke 3:0, Schubert - Weinhold 3:1, Schunke - Herrmann 0:3

TSV Untersiemau - TTC Rödental II 2:8

Nach dem 1:2-Rückstand ließ der Spitzenreiter aus Rödental nichts mehr anbrennen. Sätze 10:15.

Ergebnisse: Ehrlicher/Cogan - Horack/Zipf 0:3, Rauschert/Thörmer - Merkel/Reumschüssel 3:1, Rauschert - Zipf 3:0, Thörmer - Horack 1:3, Ehrlicher - Reumschüssel 0:3, Cogan - Merkel 0:3, Rauschert - Horack 1:3, Thörmer - Zipf 1:3, Ehrlicher - Merkel 0:3, Cogan - Reumschüssel 1:3

Verbandsoberliga, Mädchen

TSV Bad Rodach - TSV Unterlauter 0:8

Ein deutlicher Sieg von Unterlauter gegen Bad Rodach, die ohne die beiden Schirm-Schwestern angetreten sind und deshalb chancenlos waren.

Ergebnisse: Orru/Mozga - Lüer/Sorkilic 0:3; Reinhardt/Wöhner - Meyer/Görs 0:3; Orru - Sorkilic 0:3; Mozga - Lüer 0:3; Reinhardt - Görs 0:3; Reinhardt - Meyer 0:3; Orru - Lüer 0:3; Mozga - Sorkilic 0:3

Bezirksoberliga, Mädchen

TSV Unterlauter III - TSV Bad Rodach 7:3

Mit der 4:1-Führung war der Grundstein zum Heimerfolg gelegt: Sätze 24:15.

Ergebnisse: Khalaf/Scheler - Weigandt/Wöhner 2:3, Khalaf - Wöhner 3:0, Qusay - Weigandt 3:2, Scheler - Wöhner 3:0, Qusay - Hulak 3:2, Khalaf - Weigandt 1:3, Scheler - Hulak 3:1, Qusay - Wöhner 3:1, Scheler - Weigandt 0:3, Khalaf - Hulak 3:0

TTC Neuses am Brand - TTC Thann 8:2

Nach dem anfänglichen 2:1 kam Neuses zu vier Siegen in Folge, so dass mit dem damit einhergehenden 6:1-Vorsprung mehr als eine Vorentscheidung gefallen war. Sätze 25:10

Ergebnisse: Pechthol/Bauersachs - Zschach/Eichhorn 3:2, Bauersachs - E. Eichhorn 3:0, Rauh - Zschach 1:3, Pechthold - N. Eichhorn 3:2, Rauh - Langbein - 3:0, Pechthold - Zschach 3:0, Bauersachs - Langbein 3:0, Rauh - N. Eichhorn 0:3, Bauersachs - Zschach 3:0, Pechthold - E. Eichhorn 3:0 hf